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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Kırgızistan, Macaristan ve Azerbaycan'da temaslarda bulunacak

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Kırgızistan, Macaristan ve Azerbaycan'da temaslarda bulunacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 13:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomaside sonbahar trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kırgzistan, Macaristan ve Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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