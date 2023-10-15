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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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Giriş: 15.10.2023 14:13
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan savaşın ilk gününde bu yana hangi liderle görüştü? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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