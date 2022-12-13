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Başkan Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 13.12.2022 16:12
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. İşte kritik görüşmeden ilk kareler...
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