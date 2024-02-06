06 Şubat 2024, Salı
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Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye anlamlı ziyaret! MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından evleri teslim edilen depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti.