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Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye anlamlı ziyaret! MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti

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Giriş: 06.02.2024 18:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından evleri teslim edilen depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti.
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