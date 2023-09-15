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Başkan Erdoğan'dan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önemli açıklamalar!

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Giriş: 15.09.2023 20:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fay hattı olmayan yerlerde bile büyük yıkımların olduğunu hatırlatarak "81 ilimizi deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmalıyız" dedi. Öte yandan kentsel dönüşüm çağrısında da bulunan Erdoğan, "Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. Fahiş kira ve konut artışına da tepki gösteren Erdoğan, "Küçük hesaplar için ellerindeki imkanı kötü kullananlara gereken idari ve hukuki yaptırımları uyguluyoruz" şeklinde konuştu.
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