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Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. D-8 ülkelerine yerel para ile ticaret çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkelerimizi kur riskine karşı korumalıyız" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 ülkelerine izlenmesi gereken stratejik yol haritasının belgelerle gönderildiğini de duyurdu.