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Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı!

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Giriş: 19.12.2020 15:21
Güncelleme:19.12.2020 15:29
Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde canlı bağlantı ile konuştu. Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN YENİ BİR ZAFER YILI OLACAK
Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

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