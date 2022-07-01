01 Temmuz 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar: Yunanistan sözünde durmuyor
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Yunanistan sözünde durmuyor” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Karadeniz’deki sel felaketiyle ilgili de “Zarar gören bölgeleri afet bölgesi ilan ettik” ifadelerini kullandı.