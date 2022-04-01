Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar! Putin - Zelenskiy görüşmesi olacak mı?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mutabakatın getirisi liderler bazında ele alınacak" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin olumlu bakıyor. Putin’e de ileteceğim." ifadelerine de yer verdi.

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