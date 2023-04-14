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Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 14.04.2023 14:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili “Mevcut sisteme entegre edip adımları atmış olacağız” dedi.
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Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
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