Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Biden ile dün akşam saatlerinde yaptığı görüşmeyle ilgili olarak konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN