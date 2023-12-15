15 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Biden ile dün akşam saatlerinde yaptığı görüşmeyle ilgili olarak konuştu.