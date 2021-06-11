Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, “Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz.” İfadelerini kullandı.

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