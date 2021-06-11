11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2021 14:32
Güncelleme:11.06.2021 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, “Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz.” İfadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik zirve öncesi önemli açıklamalar
Kritik zirve öncesi önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan cami açılışında flaş sözler
Başkan Erdoğan'dan cami açılışında flaş sözler
30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
A Haber Türkiye'nin bir ilki gerçekleştiren İHA'sı Çağatay'ı görüntüledi! İşte Çağatay İHA'nın özellikleri
A Haber Türkiye'nin bir ilki gerçekleştiren İHA'sı Çağatay'ı görüntüledi! İşte Çağatay İHA'nın özellikleri
Muhalefette ortak aday krizinin perde arkası
Muhalefette ortak aday krizinin perde arkası
10 günde 3'e katlandı! Uzaydan görüntülendi
10 günde 3'e katlandı! Uzaydan görüntülendi
Sahil sarıdan siyaha döndü! Denize girmek intihar gibi
Sahil sarıdan siyaha döndü! "Denize girmek intihar gibi"
Türk spor tarihine geçen Buse Naz Çakıroğlu A Haber'e konuştu! Madalya ile döneceğiz
Türk spor tarihine geçen Buse Naz Çakıroğlu A Haber'e konuştu! Madalya ile döneceğiz
Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi!
Bakan Koca'dan yeni aşı müjdesi!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Bakan Koca'dan aşıda israf uyarısı!.
Bakan Koca'dan aşıda israf uyarısı!.
Algı medyasının Atatürk iftirası
Algı medyasının Atatürk iftirası
Daha Fazla Video Göster