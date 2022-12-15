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Başkan Erdoğan'dan çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hayatı şov! Dürüst değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2022 13:21
Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki çocuk istismarı skandalı üzerinden siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Bu konuda samimi değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov." dedi.
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