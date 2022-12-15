15 Aralık 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan çocuk istismarı üzerinden siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hayatı şov! Dürüst değil
Türkmenistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki çocuk istismarı skandalı üzerinden siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, "Bu konuda samimi değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov." dedi.