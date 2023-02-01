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Başkan Erdoğan’dan CHP'ye 'Yeter söz milletin' tepkisi: Kalleşçe astıkları Menderes'in sloganını çalıyorlar

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Giriş: 01.02.2023 23:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de katıldığı canlı yayın programında soruları yanıtladı. CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanmasına ağır ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır" şeklinde konuştu.
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