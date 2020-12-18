Başkan Erdoğan'dan CHP'ye taciz ve tecavüz tepkisi: Biz bunların ciğerini biliriz

Kağıthane Meydanı açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiyoruz. 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içerisindeyiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız." diyerek CHP'ye sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Ülkemizin 4 bir yanında sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Özel projelerle, sosyal destek programıyla milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.

Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor

KATIKSIZ BİR FAŞİZMİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ

Yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde, kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır kalmalarından biliriz. Biz bunların ciğerini biliriz. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.

BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi işte bunlardan biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.

İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler.