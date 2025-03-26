Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İBB'ye yapılan soruşturmayı yorumlarken, yolsuzluk bilgileri ve belgelerinin CHP içinden geldiğini belirtti ve 'Daha büyük turplar çıkınca milletin yüzüne bakamayacaklar' dedi. Erdoğan, tutuklanan İmamoğlu'nun belediye içinde 'yamyamlığın kitabını yazdığını' ifade etti. Özel'in ekonomiye yönelik boykot çağrısını da yorumlayan Erdoğan, 'Ekonomiye sabotaj yapanlar hesap verecek' dedi. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daşdemir, “Şu an destek veriyor gibi olsa da bir süre sonra Özgür Özel de İmamoğlu’nun arkasında duramayacaktır. Kuvvetle muhtemel kayyumla kurultaya gidecektir. CHP’ye de bu ayıp yeter.” ifadelerini kullandı.

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