Başkan Erdoğan'dan CHP'ye para sayma tepkisi: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, Kilis'te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, CHP'nin skandal balya balya para sayma görüntülerine yönelik, "Kule yapmak dışında bir icraatları yok!" dedi. Öte yandan İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimlerde vatandaşa verdiği vaatleri sorulduğunda 'hatırlamıyorum' cevabı vermesini eleştiren Başkan Erdoğan, "Verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık" dedi.

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