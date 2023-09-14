14 Eylül 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk askerine yönelik sözlerine tepki: Sözde milletvekili terörist müsveddesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk askerine yönelik alçak sözlerine yönelik konuşurken "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı. Sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyonlara da değinen Başkan Erdoğan "Sosyal medyada örgütlenen üç beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız." dedi.