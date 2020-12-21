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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası

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Giriş: 21.12.2020 11:16
Güncelleme:21.12.2020 11:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. 250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları bu hakaretler sonrası harekete geçti. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
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