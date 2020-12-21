Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Özel, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulunmuştu. 250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları bu hakaretler sonrası harekete geçti. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.