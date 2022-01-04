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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: “Gerici olan, ortaçağ karanlığında olan sen ve senin gibilerdir!''

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2022 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in Kuran Kursu açıklamasına da çok sert tepki gösterdi. ''Gerici olan, ortaçağ karanlığında olan sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır'' ve "CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek" diye konuştu.
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