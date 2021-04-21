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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Altay'a sert tepki: "Ahlaksız! Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık."

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2021 12:25
Güncelleme:21.04.2021 12:33
Son dakika haberine göre Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Biz ölümden korkmadık, bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız.''
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