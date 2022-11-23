Başkan Erdoğan’dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Teröriste terörist terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse buradan söz veriyorum; kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız." ifadelerini kullandı.

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