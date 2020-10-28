AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Fransız Charlie Hebdo dergisinin çirkin karikatürüne yönelik olarak, “Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten.” dedi.