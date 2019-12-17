BİZE ULAŞIN
17.12.2019
Başkan Erdoğan’dan Cenevre’de tarihe not düşecek açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada soykırımcı ve emperyalist ülkelerin yüzlerine karşı haykırdı. Tarihe not düşecek açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Suriye’deki drama değindi. Halep’teki bir duvar yazısını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Suriye’de ölen çocuklardan, kan yerine petrol aksaydı. Dünya anında müdahale ederdi” dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.