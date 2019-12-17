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17.12.2019

Başkan Erdoğan’dan Cenevre’de tarihe not düşecek açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada soykırımcı ve emperyalist ülkelerin yüzlerine karşı haykırdı. Tarihe not düşecek açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Suriye’deki drama değindi. Halep’teki bir duvar yazısını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Suriye’de ölen çocuklardan, kan yerine petrol aksaydı. Dünya anında müdahale ederdi” dedi.

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