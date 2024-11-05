Başkan Erdoğan’dan Caparov’a TOGG hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edilirken Erdoğan "Ata yurdumuzda bu nişana layık görülmem bu ziyareti taçlandırdı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan ise jeste karşılık Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider direksiyona geçerken Başkan Erdoğan Caparov'a "Ses mes hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.