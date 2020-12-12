Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada koronavirüs ile mücadeledeki son durumu aktardı ve "Salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve DoğanpınarBarajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."