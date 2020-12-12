12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan canlı yayında açıkladı: (Koronavirüs) Salgının artış hızını kestik! Vaka ve ağır hasta sayısı...

Başkan Erdoğan'dan canlı yayında açıkladı: (Koronavirüs) Salgının artış hızını kestik! Vaka ve ağır hasta sayısı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2020 14:52
Güncelleme:12.12.2020 14:52
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada koronavirüs ile mücadeledeki son durumu aktardı ve "Salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve DoğanpınarBarajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
CHP hükümeti Boraltan katliamına neden izin verdi?
CHP hükümeti Boraltan katliamına neden izin verdi?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı?
CHP’li vekilden skandal taciz savunması!
CHP’li vekilden skandal "taciz" savunması!
Haraç toplayıp işkence ettiler!
Haraç toplayıp işkence ettiler!
Cezaevinden dünya liderliğine!
Cezaevinden dünya liderliğine!
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Başarının anahtarı...
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Başarının anahtarı...
CHP’li başkandan işçiye hakaret!
CHP’li başkandan işçiye hakaret!
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan mesajı
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan mesajı
Türkiye genelinde 56 sürecek kısıtlama!
Türkiye genelinde 56 sürecek kısıtlama!
CHP'nin şovu yine tutmadı!
CHP'nin şovu yine tutmadı!
Bakan Varank'tan muhalefete: Bunlar üretim cahili
Bakan Varank'tan muhalefete: Bunlar üretim cahili
Daha Fazla Video Göster