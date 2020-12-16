Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ABD'ye tepki: Bu nasıl müttefiklik?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. "İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Başkan Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir, bu nasıl ortaklık?" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

"ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulandı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiindeki önünü kesmektir" ifadelerini kullandı.

"MAKSAT BAĞCIYI DÖVMEK"

Erdoğan, daha önceden muhataplarına "S-400 konusunda endişeniz varsa diplomasi yoluyla çözelim" önerisinde bulunduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı anlaşılıyor."

"ESKİSİNDEN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için eskisinden daha fazla çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz" ifadelerini kullandı.