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Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları mesajı

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Giriş: 25.04.2021 15:30
Güncelleme:25.04.2021 15:35
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, "Çanakkale Ruhu"nu yaşatmaya ve Türkiye'yi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran "Çanakkale Ruhu"nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale'de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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