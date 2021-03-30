Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı: Adil erişim güvence altına alınmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki Kovid-19 ve Kalkınma Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı." dedi. Erdoğan, "Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz.

Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici

Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz."