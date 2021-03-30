30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı: Adil erişim güvence altına alınmalı

Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı: Adil erişim güvence altına alınmalı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2021 11:44
Güncelleme:30.03.2021 11:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki Kovid-19 ve Kalkınma Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Aşıya adil erişim güvence altına alınmalı." dedi. Erdoğan, "Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

BM tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz.

Nüfusunun tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık adına endişe verici

Aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır.

Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz."

Türkiye'nin beklediği haberi verdi!
Türkiye'nin beklediği haberi verdi!
Bahçeli'den muhalefete erken seçim tepkisi
Bahçeli'den muhalefete erken seçim tepkisi
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
Başkan Erdoğan'dan BM'ye aşı mesajı
Mavinin 6 sırrı! A Haber'de anlattı
Mavinin 6 sırrı! A Haber'de anlattı
İstanbul'da kırmızı alarm!
İstanbul'da kırmızı alarm!
HDP için kritik gün! İddianame hazırlanan 685 kişi...
HDP için kritik gün! İddianame hazırlanan 685 kişi...
Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne büyük operasyon
Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne büyük operasyon
Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı! Timler peşlerinde
"Eren-12 Güleşli Operasyonu" başlatıldı! Timler peşlerinde
Terör örgütüne büyük operasyon!
Terör örgütüne büyük operasyon!
Yılın ikinci MGK'sı bugün!
Yılın ikinci MGK'sı bugün!
Tehlike çok büyük! Hafife almayın
Tehlike çok büyük! Hafife almayın
Risk haritasında alarm! İstanbul ve İzmir’de son durum
Risk haritasında alarm! İstanbul ve İzmir’de son durum
Daha Fazla Video Göster