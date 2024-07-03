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Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik: Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.07.2024 08:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın başarısına ilişkin bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.
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