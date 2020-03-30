Başkan Erdoğan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Milli Dayanışma Kampanya"sına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı.