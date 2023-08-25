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Başkan Erdoğan'dan Bitlis'teki Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 25.08.2023 14:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te katıldığı Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bölgede açılan fabrikalarla yaklaşık 3600 kişiye istihdam sağlanacağını belirtirken "Biz kuru sıkı atmayız icraatlarımızla konuşuruz." ifadelerini kullandı.
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