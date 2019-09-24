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24.09.2019

Başkan Erdoğan'dan bir kez daha yüzleri söyledi: Dünya 5'ten büyüktür | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda katılımcılara tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, "Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda katılımcılara tarihi mesajlar verdi.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR
Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.Dünyanın şanslı azınlığı robotları tartışırken, 1 milyarı aşkın bir insanın açlık sınırının altında yaşaması çok acıdır.Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

NÜKLEER SİLAHLARIN HER KRİZDE KOZ OLARAK ORTAYA KONMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR
Nükleer silahların her krizde koz olarak ortaya konması bizi rahatsız ediyor. Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır.

SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRMENİN ARTIK ZAMANI GELMİŞTİR
Türkiye insanlığı kucaklayan sorunlara çözüm bulmak için çabalıyor. Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir. Türkiye DEAŞ'tan en çok zarar gören ülkedir.

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