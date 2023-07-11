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Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşmesinde flaş mesaj: Yeni süreç başlıyor

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Giriş: 11.07.2023 18:36
Dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesini takip ediyor. Zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok ülkenin lideri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirve öncesi basına kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Önceki görüşmeler ısınma turuydu yeni süreç başlıyor" dedi.
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Erdoğan-Biden zirvesine doğru!
Erdoğan-Biden zirvesine doğru!
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Erdoğan – Biden buluşması öncesi ilk kare
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