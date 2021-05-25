Başkan Erdoğan'dan Biden ile görüşme öncesi kritik buluşma! ABD'li şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek

Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım konusunu görüşmek üzere çarşamba günü 20 ABD şirketinin yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.