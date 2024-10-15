15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Başkan Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti!

Başkan Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 23:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Betül Önderoğlu’nun ailesine taziye ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti!
Yayman’dan CHP’nin kadın cinayetleri önergesine ilişkin açıklama!
Yayman'dan CHP'nin kadın cinayetleri önergesine ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan’dan hayatını kaybeden Betül’ün ailesine taziye ziyareti!
Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Betül'ün ailesine taziye ziyareti!
AFAD duyurdu! Antalya’da deprem
AFAD duyurdu! Antalya'da deprem
DEM Parti’den CHP’ye eleştiri!
DEM Parti'den CHP’ye eleştiri!
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber’de
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber'de
Rojin’in cansız bedeni bulan kişi A Haber’de!
Rojin'in cansız bedeni bulan kişi A Haber'de!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
"İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor"
A Haber ekipleri savaş bölgesinde
A Haber ekipleri savaş bölgesinde
Daha Fazla Video Göster