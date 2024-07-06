06 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması! A Milli Takım'a tam destek için statta yer alacak
Tüm Türkiye, bugün çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçına odaklanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu karşılaşmayı yerinde izleyecek. Turnuvanın başından beri milli müsabakaları yakından takip eden ve maçlardan sonra oyuncularla da telefon konuşması yaparak tebriklerini ileten Erdoğan, bu kez Berlin'deki statta yerini alacak.