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Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması! A Milli Takım'a tam destek için statta yer alacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 20:39
Tüm Türkiye, bugün çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçına odaklanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu karşılaşmayı yerinde izleyecek. Turnuvanın başından beri milli müsabakaları yakından takip eden ve maçlardan sonra oyuncularla da telefon konuşması yaparak tebriklerini ileten Erdoğan, bu kez Berlin'deki statta yerini alacak.
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