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Başkan Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2023 14:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne geldi. Başkan Erdoğan buradan Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.
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