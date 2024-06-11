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Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıkıyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Erdoğan, yarın İspanya'ya gidecek. İki günlük resmi ziyaretin ardından ise G-7 zirvesine davetli olarak katılmak üzere İtalya'da bulunacak.
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