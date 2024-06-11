11 Haziran 2024, Salı
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Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi diplomasi turu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi turuna çıkıyor. Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Erdoğan, yarın İspanya'ya gidecek. İki günlük resmi ziyaretin ardından ise G-7 zirvesine davetli olarak katılmak üzere İtalya'da bulunacak.