10 Nisan 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! İran lideri Reisi ile önemli görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.