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Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi! İran lideri Reisi ile önemli görüşme

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 10.04.2024 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.
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