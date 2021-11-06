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Başkan Erdoğan'dan Batman'da konuştu: Bay Kemal sana bu millet, bu devleti teslim eder mi?

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Giriş: 06.11.2021 20:43
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Batman OSB'de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır." dedi. Erdoğan, "Bay Kemal eğer gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Bay Kemal sana bu millet, bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye bu İYİ Parti'ye devlet teslim edilir mi?" diyerek sert çıktı.
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