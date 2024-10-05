05 Ekim 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tarihi 'soykırım' ayarı: Holokost utancından dolayı ses çıkartamadılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, AK Parti'de değişim ve dönüşüm vurgusu yaparak "Millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı yenileyeceğiz" dedi. Öte yandan İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına değinen Başkan Erdoğan, "Filistin'in kahraman evlatları siyonist işgalcilere karşı kahramanca direniyor!" ifadelerini kullandı. Batı'nın soykırım desteğine yönelik konuşan Erdoğan, "Holokost utancından dolayı seslerini çıkartamıyorlar" dedi.