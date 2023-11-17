Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi! Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına tarihi cevap: Sen bir Hristiyan olarak, kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuştu. Masaya yatırılan konuların başında gelen Filistin’e ilişkin Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmasıyla Batı'ya insanlık dersi verdi. “13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürüldü” diyen Başkan Erdoğan, Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile İsrail'in silah varlığı ve gücü mukayese edilmeyeceğinin altını çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıt dünyada ses getirdi. İşte Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına Başkan Erdoğan’dan gelen yanıt…