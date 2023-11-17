17 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi! Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına tarihi cevap: Sen bir Hristiyan olarak, kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi! Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına tarihi cevap: Sen bir Hristiyan olarak, kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2023 22:50
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısında konuştu. Masaya yatırılan konuların başında gelen Filistin’e ilişkin Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmasıyla Batı'ya insanlık dersi verdi. “13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürüldü” diyen Başkan Erdoğan, Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile İsrail'in silah varlığı ve gücü mukayese edilmeyeceğinin altını çizdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıt dünyada ses getirdi. İşte Alman gazetecinin işgalcileri masumlaştırma çabasına Başkan Erdoğan’dan gelen yanıt…
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya insanlık dersi!
Başkan Erdoğan’dan Batı'ya insanlık dersi!
Gazze’de sahadaki durum ne anlatıyor?
Gazze'de sahadaki durum ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eurofighter Typhoon’un özellikleri neler?
Eurofighter Typhoon'un özellikleri neler?
Başkan Erdoğan Almanya’da!
Başkan Erdoğan Almanya'da!
Batı Şeria’da katil İsrail’e öfke!
Batı Şeria'da katil İsrail'e öfke!
Patlama anı kamerada!
Patlama anı kamerada!
Arap ülkelerinin Filistin senaryosu
Arap ülkelerinin Filistin senaryosu
Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı
Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı
Türkiye Eurofighter alacak mı?
Türkiye Eurofighter alacak mı?
İBB’den esnafı yıldırma çalışması
İBB’den esnafı yıldırma çalışması
Özgür Özel de Kandil’e selam gönderdi
Özgür Özel de Kandil'e selam gönderdi
Daha Fazla Video Göster