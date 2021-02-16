Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi: Neden sustunuz?

Son dakika haberine göre Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. "Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz?." diyen Başkan Erdoğan Batı'ya sert çıktı.