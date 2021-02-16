16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi: Neden sustunuz?

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi: Neden sustunuz?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2021 15:51
Güncelleme:16.02.2021 15:52
Son dakika haberine göre Partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz." dedi. "Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz?." diyen Başkan Erdoğan Batı'ya sert çıktı.
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gara tepkisi
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Başkan Erdoğan: Girdikleri inlerinde geberteceğiz
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
Bakan Akar 'Gara' hakkında bu detayları ilk kez anlattı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
HDP'li Sancar Gara katliamı hakkında Türkiye'yi suçladı
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
MHP'li Bülbül'den A Haber'de ABD'ye tepki! Dost oldukları söylenemez
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
PKK katliamını HDP neden kınamıyor?
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan 22 yıl önce Türkiye'ye getirildi!
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
13 şehidimizin anısına... Türkiye teröre karşı tek yürek oldu
Gara'da insanlık suçu işlenmiştir
"Gara'da insanlık suçu işlenmiştir"
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Bakanlar Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de Gara mesajı!
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de Gara mesajı!
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
MHP'li Abdurrahman Başkan'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Daha Fazla Video Göster