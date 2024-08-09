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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 19:36
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz" Başkan Erdoğan, “Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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