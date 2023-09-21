Başkan Erdoğan'dan baş döndüren diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kıtadan öbürüne hareket etti. Son iki haftada çok sayıda dünya lideriyle ile görüştü. İşte Başkan Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği...

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