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Başkan Erdoğan'dan barış diplomasisi

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Giriş: 10.10.2023 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya'dan önemli bi konuğu var bugün. Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer Ankara'da. İsrail-Filistin geriliminin de görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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