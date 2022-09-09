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Başkan Erdoğan'dan Balkan turuna ilişkin paylaşım

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Giriş: 09.09.2022 08:46
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.
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