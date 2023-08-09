09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdimi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.