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Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı: "İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum"

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2023 16:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Babalar Günü'yle ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü paylaşım
Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşım
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